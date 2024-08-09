Подполковник запаса Шкурлатов назвал возможные цели вылазки ВСУ в Курской области

В Курской области идут встречные и позиционные бои, за которыми должно последовать российское наступление, при этом о стабилизации обстановки говорить преждевременно, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
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