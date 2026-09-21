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Псевдо-нейтральная Швейцария сейчас поддерживает новый план «Барбаросса» – историк

Псевдо-нейтральная Швейцария сейчас поддерживает новый план «Барбаросса» – историк

Швейцария поддалась на существующую в Европе тенденцию тотальной русофобии. Об этом швейцарский историк Даниэле Гансер заявил в интервью влиятельному журналу «Всемирная неделя», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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