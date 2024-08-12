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В Мордовии проверят данные о якобы «банкете» в колонии, пишут СМИ

В Мордовии проверят данные о якобы «банкете» в колонии, пишут СМИ

Проверку информации о якобы «банкете» в местной колонии проведет УФСИН России по Республике Мордовия, об этом 11 августа пишут «Известия», опубликовавшие снимок застолья, которые им предоставил источник, близкий к правоохранительной системе региона.

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