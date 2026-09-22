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У председателя Алтайского Заксобрания снова будут два заместителя

У председателя Алтайского Заксобрания снова будут два заместителя

Одним из них станет начальник управления войск Национальной гвардии по краю Александр Сафонов Структура руководства Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) останется неизменной и будет состоять из председателя и двух его заместителей.

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