Юрий Стоянов отметил 69-летие и вспомнил о дружбе с Олейниковым

Сегодня Юрий Стоянов, родившийся в Одессе 10 июля 1957 года, отмечает 69-летие. Вместе с скончавшимся Ильей Олейниковым, родившимся в Кишинёве 10 июля 1947 года, он создал юмористический сериал «Городок».