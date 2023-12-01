Врачи рассказали, как часто стоит менять постельное белье

Даже на внешне чистом постельном белье могут быть кусочки кожи, бактерии и другие микроорганизмы.Врачи сообщили, что менять постельное белье стоит раз в 2-3 дня, но это в случаях, если у человека наблюдается аллергия на пыль или другие индивидуальные непереносимости.