ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Что делать с «Ельцин-центром»

Что делать с «Ельцин-центром»

Они стоят на разных берегах Городского пруда Екатеринбурга и с вызовом смотрят друг на друга. С одной стороны – Храм на Крови, монументальный и богато отделанный, по архитектуре похожий на храм Христа Спасителя в Москве.

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Комментарии
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Владимир Нелюбин
Неее..не отдадут и не закроют....а как же без &quot;школы&quot; предателей и педерастов будет существовать Екатеринбург...надо же смену для нынешних сволочей как-то готовить..
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8 час.
Светлана Филатова
Снести и разровнять!!!!!👎👎👎
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7 час.
Сергей Дмитриев
..Под тяжестью Е-Центра просел опорный край державы. Ельцин оставил в наследство долгоиграющие проблемы, вкл. поспешно возведённый Е-Центр. Надо объявить конкурс на новую начинку этого, уже освоенного комплекса. ИмХо.
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1 час.

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