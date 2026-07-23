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МОСИНФОРМ

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Разработка Центра ИИ в градостроительстве победила в конкурсе «ТИМ-ЛИДЕРЫ»

Разработка Центра ИИ в градостроительстве победила в конкурсе «ТИМ-ЛИДЕРЫ»

Центр искусственного интеллекта Департамента градостроительной политики города Москвы представил единую платформу моделей искусственного интеллекта MSI Face на Всероссийском конкурсе «ТИМ-ЛИДЕРЫ 2025/26».

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