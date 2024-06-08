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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Николич заблокировал трансфер капитана «Войводины» Зукича в ЦСКА. За него давали 1,2 млн евро

Об этом сообщил агент Горан Ловре, представляющий интересы 23-летнего полузащитника. «Могу подтвердить, что у нас действительно было предложение из Бельгии, и переговоры были на финальной стадии.

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