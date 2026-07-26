Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Массированная атака ВСУ отражена: ПВО сбила 465 дронов и два HIMARS

Массированная атака ВСУ отражена: ПВО сбила 465 дронов и два HIMARS

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили 465 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, а также перехватили семь управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

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