Массированная атака ВСУ отражена: ПВО сбила 465 дронов и два HIMARS

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили 465 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, а также перехватили семь управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.
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