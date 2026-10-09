Смоленские медики провели уникальную операцию

Для сложного клинического случая в смоленское учреждение здравоохранения пригласили профессора Сеченовского университета В смоленском областном онкологическом диспансере провели первую в своём роде для нашей страны операцию: пациенту удалили нижнюю челюсть, заменив её индивидуальным имплантом, напечатанным на 3D-принтере.