Смоленские медики провели уникальную операцию

Для сложного клинического случая в смоленское учреждение здравоохранения пригласили профессора Сеченовского университета В смоленском областном онкологическом диспансере провели первую в своём роде для нашей страны операцию: пациенту удалили нижнюю челюсть, заменив её индивидуальным имплантом, напечатанным на 3D-принтере.
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