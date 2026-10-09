Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Смоленские медики провели уникальную операцию

Смоленские медики провели уникальную операцию

Для сложного клинического случая в смоленское учреждение здравоохранения пригласили профессора Сеченовского университета В смоленском областном онкологическом диспансере провели первую в своём роде для нашей страны операцию: пациенту удалили нижнюю челюсть, заменив её индивидуальным имплантом, напечатанным на 3D-принтере.

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