В России начались продажи Tenet T8 с телематикой

Созданный для российского рынка бренд Tenet расширил набор комплектаций пятиместного кроссовера T8. Вслед за базовой версией «Актив», продажи которой стартовали 1 июля, на рынок вышел автомобиль в исполнении «Прайм».
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