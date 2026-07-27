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Авто - Мото - Новости

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В России начались продажи Tenet T8 с телематикой

В России начались продажи Tenet T8 с телематикой

Созданный для российского рынка бренд Tenet расширил набор комплектаций пятиместного кроссовера T8. Вслед за базовой версией «Актив», продажи которой стартовали 1 июля, на рынок вышел автомобиль в исполнении «Прайм».

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