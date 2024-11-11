Кандидат в канцлеры Германии пригрозил выставить России 24-часовой ультиматум

АндрейБорков

То есть этот ганс хочет объявить России войну! Ай молодец, ай красавец. Ультиматум Путину и России!!! А что потом будет с самой Германией и с немчурой ее населяющей? Не подумал херр Мерц? А зря не подумал. А потом, америкосы скажут - ЭТО ИНИЦИАТИВА НЕМЧУРЫ, МЫ ТУТ НЕ ПРИ ДЕЛАХ. Как только америкосы это скажут, то Германия будет охерачена по 1-е число, так, что бы мало не показалось. НАТО останется немного в стороне, так как Германия в одно рыло решила с Россией повоевать. А что, хороший вариант. Но в охрененном выигрыше останутся америкосы!!! У них не будет конкурента в Гей-Ро-пе, совсем не будет. Да еще на "помощи" расхераченой вдрызг Германии они некислые бабки сделают. Вот этого то херр Мерц не учел, об этом он и не подумал. Видимо он думать не способен в принципе.