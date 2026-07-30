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Инфографика: как мир становится все более городским (1950–2050 годы)

Инфографика: как мир становится все более городским (1950–2050 годы)

Инфографика: как мир становится все более городским (1950–2050 годы) / © Visual Capitalist Эта инфографика показывает, как менялась численность населения мира в зависимости от типа населенных пунктов — городов, поселков и сельской местности — в период с 1950 по 2050 год.

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