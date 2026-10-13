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Новости Брянска

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Губернатор Ковальчук предостерёг от посещения лесов в Дятьковском районе

Губернатор Ковальчук предостерёг от посещения лесов в Дятьковском районе

Губернатор Ковальчук призвал соблюдать запреты на посещение лесов и напомнил о правилах безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов.

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