Временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова подписала закон, который вводит пятилетний запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них до 1 марта 2032 года.
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