Атака беспилотников ВСУ: повреждения в Белгородской области за сутки

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об атаках ВСУ на Белгород и семь районов области. В результате ударов с помощью 28 беспилотников и 9 боеприпасов повреждены дома и автомобили, часть атак предотвращена системами ПВО.
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