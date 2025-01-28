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Атака беспилотников ВСУ: повреждения в Белгородской области за сутки

Атака беспилотников ВСУ: повреждения в Белгородской области за сутки

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об атаках ВСУ на Белгород и семь районов области. В результате ударов с помощью 28 беспилотников и 9 боеприпасов повреждены дома и автомобили, часть атак предотвращена системами ПВО.

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