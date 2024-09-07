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Алаудинов заявил, что ВСУ за сутки понесли под Курском серьезные потери

Алаудинов заявил, что ВСУ за сутки понесли под Курском серьезные потери

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов оценил положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

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