Молодёжь Нижегородской области приглашают к участию в первом сезоне конкурса «Росмолодёжь.Гранты»

Стартовал грантовый сезон конкурса «Росмолодежь.Гранты». На грантовую поддержку в размере от 5 000 до 1 000 000 рублей могут претендовать соискатели из всех регионов страны в возрасте от 14 до 35 лет (включительно).
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