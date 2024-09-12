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Стало известно о назначении участника СВО главой российской организации

Стало известно о назначении участника СВО главой российской организации

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) возглавит Григорий Гуров, который сейчас руководит организацией «Движение первых», а на его место придет участник специальной военной операции (СВО), Герой России Артур Орлов.

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