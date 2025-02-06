«Дочка» «Башнефти» эксплуатировала на месторождении в ХМАО трубопроводы без их регистрации и страхования

Тюменская компания «Соровскнефть» (входит в «Башнефть») эксплуатировала на Соровском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе трубопроводы без регистрации в реестре опасных производственных объектов и страховании гражданской ответственности, сообщили в прокуратуре ХМАО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии