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«Дочка» «Башнефти» эксплуатировала на месторождении в ХМАО трубопроводы без их регистрации и страхования

«Дочка» «Башнефти» эксплуатировала на месторождении в ХМАО трубопроводы без их регистрации и страхования

Тюменская компания «Соровскнефть» (входит в «Башнефть») эксплуатировала на Соровском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе трубопроводы без регистрации в реестре опасных производственных объектов и страховании гражданской ответственности, сообщили в прокуратуре ХМАО.

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