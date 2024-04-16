По мигрантскому велению. Нерусские возмутились, что их принимают мужчины-гинекологи. Теперь строят новые отделения В России начато строительство специализированных медицинских отделений для мигрантов из Средней Азии, реагируя на недовольство их сообщества практикой принятия родов мужчинами-гинекологами.