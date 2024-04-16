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  • radiofree RF
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По мигрантскому велению. Нерусские возмутились, что их принимают мужчины-гинекологи. Теперь строят новые отделения

По мигрантскому велению. Нерусские возмутились, что их принимают мужчины-гинекологи. Теперь строят новые отделения

По мигрантскому велению. Нерусские возмутились, что их принимают мужчины-гинекологи. Теперь строят новые отделения В России начато строительство специализированных медицинских отделений для мигрантов из Средней Азии, реагируя на недовольство их сообщества практикой принятия родов мужчинами-гинекологами.

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Комментарии
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карла карлова
Пусть валят из России к себе домой и выбирают себе  врачей.Кишлачники уже достали всех до омерзения.
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4 час.
Vitalich
Пусть мастурбеки рожать валят в свои кишлаки , в юртах рожать сподручнее
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3 час.
radiofree RF
Это полный трындец,легли пол мастурбеков,тогда и школы стройте для них,что бы не мучили наших детей.
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2 сек.

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