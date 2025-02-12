Украинские СМИ сообщили о введении санкций против Порошенко

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против экс-президента Петра Порошенко (входит в объединение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму).
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