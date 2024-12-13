Возвращение гребного колеса

Колёсный буксир БТК-634 Часть вторая Опыт эксплуатации колёсных буксиров, исследования колёсного движителя, выполненные в канун Великой Отечественной войны Одесским институтом водного транспорта, а также исследования 80-х годов прошлого века Новосибирского института водного транспорта показали, что для осадок менее 1,5 м колёсный движитель обеспечивает буксирному судну существенные преимущества.
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