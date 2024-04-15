Польша и Германия изучают сокращение мер поддержки беженцев с Украины

Польские и немецкие власти рассматривают варианты сокращения мер поддержки беженцев с Украины. Как пишет РИА Новости, власти Польши уже разработали законопроект, ужесточающий условия предоставления помощи украинским беженцам.
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