Их объявят пропавшими без вести. Навсегда. И таким образом режим "сэкономит" на каждом по 15 млн. грн., которые не получат семьи, оставшиеся без кормильца и средств к существованию.

Александр Симаков

Эти вояки, скорее всего, не окажутся. У них зелёные повязки на рукаве. Это "особые" части теробороны Украины, в боевых действиях не участвуют, имеют широкие полномочия, выполняют "особые поручения". Что-то вроде нашего СМЕРША в годы ВОВ. Вполне возможно, что на видео запечатлён момент захоронения тел погибших, у которых изъяли органы для трансплантации. Прячут концы в воду, в этом случае, в землю.