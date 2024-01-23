Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Их объявят пропавшими без вести. Навсегда. И таким образом режим "сэкономит" на каждом по 15 млн. грн., которые не получат семьи, оставшиеся без кормильца и средств к существованию.

Их объявят пропавшими без вести. Навсегда. И таким образом режим "сэкономит" на каждом по 15 млн. грн., которые не получат семьи, оставшиеся без кормильца и средств к существованию.

Как хоронят "пропавших без вести" ВСУшников. Как видим на видео, как отработанный биомусор. По тихому выкопали яму, сбросили в нее тела и засыпали.

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Комментарии
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Александр Симаков
Эти  вояки, скорее всего,  не окажутся.  У них зелёные повязки на рукаве. Это &quot;особые&quot; части теробороны Украины, в боевых действиях не участвуют,  имеют широкие полномочия,  выполняют &quot;особые поручения&quot;.  Что-то вроде нашего СМЕРША в годы ВОВ.  Вполне возможно, что на видео запечатлён момент захоронения тел погибших, у которых изъяли органы  для трансплантации.  Прячут концы в воду, в этом случае, в землю.
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1 д.
ИП
Игорь Петров
До последнего хохла!
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1 д.
Александр Симаков
Возможна ещё одна версия такого захоронения. Ужасная. Вояки с зелёными повяязками на рукаве, &quot;особые части теробороны, &quot;занимаются в том числе и розыском пророссийски настроеных граждан Украины и  работают с ними&quot;. Как украинские вояки &quot;работаю&quot; с пророссийски настроенными гражданами, можно судить по многочисленным преступлениям бандеровцев против жителей Донбасса.  Возможно на видео запечатлен момент захоронения убитых мирных граждан,  с целью  скрыть следы преступления.  Вряд ли бы нацики тащили технику (трактор)  на линию боестолкновения, чтобы захоронить тела погибших военнослужащих ВСУ.
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20 час.

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