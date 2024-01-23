Как хоронят "пропавших без вести" ВСУшников. Как видим на видео, как отработанный биомусор. По тихому выкопали яму, сбросили в нее тела и засыпали.
Их объявят пропавшими без вести. Навсегда. И таким образом режим "сэкономит" на каждом по 15 млн. грн., которые не получат семьи, оставшиеся без кормильца и средств к существованию.
Комментарии
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Александр Симаков
Эти вояки, скорее всего, не окажутся. У них зелёные повязки на рукаве. Это "особые" части теробороны Украины, в боевых действиях не участвуют, имеют широкие полномочия, выполняют "особые поручения". Что-то вроде нашего СМЕРША в годы ВОВ. Вполне возможно, что на видео запечатлён момент захоронения тел погибших, у которых изъяли органы для трансплантации. Прячут концы в воду, в этом случае, в землю.
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1 д.
ИП
Игорь Петров
До последнего хохла!
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1 д.
Александр Симаков
Возможна ещё одна версия такого захоронения. Ужасная. Вояки с зелёными повяязками на рукаве, "особые части теробороны, "занимаются в том числе и розыском пророссийски настроеных граждан Украины и работают с ними". Как украинские вояки "работаю" с пророссийски настроенными гражданами, можно судить по многочисленным преступлениям бандеровцев против жителей Донбасса. Возможно на видео запечатлен момент захоронения убитых мирных граждан, с целью скрыть следы преступления. Вряд ли бы нацики тащили технику (трактор) на линию боестолкновения, чтобы захоронить тела погибших военнослужащих ВСУ.
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20 час.
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