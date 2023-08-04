Путин подписал закон об учете информации об условиях жизни детей под опекой

Вышеупомянутый закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, вносит изменения в государственный банк данных о детях, расширяя перечень информации, которая может быть внесена, чтобы учесть условия жизни и воспитания несовершеннолетних.
Вышеупомянутый закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, вносит изменения в государственный банк данных о детях, расширяя перечень информации, которая может быть внесена, чтобы учесть условия жизни и воспитания несовершеннолетних.
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