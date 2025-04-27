ВС: при инвалидности и болезни могут освободить от уплаты алиментов

От обязанности платить алименты могут освободить в случае серьезной болезни, инвалидности или тяжелого материального положения должника, следует из определения коллегии по гражданским делам Верховного суда.
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