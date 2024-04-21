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"Почему вы еще не бьете финнам морды?": Финляндия сильно удивилась поведению россиян в 2024 году

"Почему вы еще не бьете финнам морды?": Финляндия сильно удивилась поведению россиян в 2024 году

Внешнеполитическое ведомство Финляндии неожиданно заявило, что имидж страны в глазах россиян рухнул.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Территория прибалтики , территория финляндии - это территория России. И чухонцы это знают и понимают - рано или поздно им придётся освободить незаконно занятую ими территорию.
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9 час.
Лора Лора
Значит финны заслужили такое сраное правительство !!!!!!!!!!
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8 час.
В
Василий
У Финляндии положение ещё хуже в географическом плане чем у проебалтов, финики севернее и через них практически нет никаких привлекательных транспортных маршрутов, что есть у их более южных дураков. Единственный шанс на благополучное развитие для фиников - наиболее тесный союз с Россией, вплоть до вхождения в её состав. В противном случае будет медленное &quot;остывание&quot; страны, но накопленный ранее жирок быстро закончится, и будущее будет как в песне - &quot;... а финик в чуме ждёт рассвета&quot;.
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7 час.

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