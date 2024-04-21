"Почему вы еще не бьете финнам морды?": Финляндия сильно удивилась поведению россиян в 2024 году

В

Василий

У Финляндии положение ещё хуже в географическом плане чем у проебалтов, финики севернее и через них практически нет никаких привлекательных транспортных маршрутов, что есть у их более южных дураков. Единственный шанс на благополучное развитие для фиников - наиболее тесный союз с Россией, вплоть до вхождения в её состав. В противном случае будет медленное "остывание" страны, но накопленный ранее жирок быстро закончится, и будущее будет как в песне - "... а финик в чуме ждёт рассвета".