Алаудинов сообщил о продвижении на 1 км и уничтожении ВСУ у Нижней Паровой

На участке у деревни Нижняя Паровая в Курской области отряд "Каштан" спецназа "Ахмат" продвинулся на 1 км, уничтожив занимавшего участок противника, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.
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