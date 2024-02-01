Сегодня в Карелии стартует III зимняя спартакиада союза городов

1 февраля в Петрозаводске будет дан старт III зимней спартакиаде союза городов. Накануне глава Петрозаводска Инна Колыхматова торжественно вручила флаг столицы республики сборной команде города в лице капитана, мастера спорта России по спортивному ориентированию, многократной победительницы и призера первенств Европы и Мира Александры Русаковой.
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