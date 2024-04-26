Двадцать лет президент не мог подступиться к олигархии, благодаря Ельцину крепко вросшей в систему русского государства.
Конец эры олигархов в России: СВО начинает переходить с внешнего фронта на внутренний?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Симаков
Витёк, ты не меня уже грозился в прокуратуру жаловаться, за чего-то там чести и достоинства твоего. Нет у тебя ни чести ни достоинства. Я всё время думал, чем тебе наш президент не угодил? А теперь знаю ответ. Все нормальные люди - за Путина. Против только либерасты, пидарасы и прочие релоканты с убегантами. Ты как раз под эту категорию попадаешь. Ты же педик? Можешь опять заяву в прокуратуру на меня писать, но информацичя взята из открытых источников.
Ответить
6 час.
Александр Симаков
Вот ты вроде целый казачий полковник, а дурак. 😂
Ответить
5 час.
Александр Симаков
У вас в Донском войске все такие безграмотные или только ты один? Казаки всегда были оплотом государства, а сейчас вы - шуты ряженные. У вас всё бутафорское, в том числе и мозги.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии