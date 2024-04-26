Конец эры олигархов в России: СВО начинает переходить с внешнего фронта на внутренний?

Александр Симаков

Витёк, ты не меня уже грозился в прокуратуру жаловаться, за чего-то там чести и достоинства твоего. Нет у тебя ни чести ни достоинства. Я всё время думал, чем тебе наш президент не угодил? А теперь знаю ответ. Все нормальные люди - за Путина. Против только либерасты, пидарасы и прочие релоканты с убегантами. Ты как раз под эту категорию попадаешь. Ты же педик? Можешь опять заяву в прокуратуру на меня писать, но информацичя взята из открытых источников.