Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Конец эры олигархов в России: СВО начинает переходить с внешнего фронта на внутренний?

Конец эры олигархов в России: СВО начинает переходить с внешнего фронта на внутренний?

  Двадцать лет президент не мог подступиться к олигархии, благодаря Ельцину крепко вросшей в систему русского государства.

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Комментарии
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Александр Симаков
Витёк, ты не меня уже грозился  в прокуратуру жаловаться, за чего-то там чести и достоинства твоего.  Нет у тебя ни чести ни достоинства. Я всё время думал, чем тебе наш президент не угодил? А теперь знаю ответ. Все нормальные люди - за Путина. Против только либерасты, пидарасы и прочие релоканты с убегантами.  Ты как раз  под эту категорию попадаешь.  Ты же педик? Можешь  опять заяву в прокуратуру на меня писать, но информацичя взята из открытых источников.
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6 час.
Александр Симаков
Вот ты вроде целый казачий полковник, а дурак. 😂
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5 час.
Александр Симаков
У вас в Донском войске все такие безграмотные или только ты один?  Казаки всегда были оплотом государства, а сейчас  вы - шуты ряженные.  У вас всё  бутафорское, в том числе и мозги.
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4 час.

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