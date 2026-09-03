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Аргументы и Факты

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Аэропорт в Берлине эвакуировали из-за пассажирки с опасным веществом

Аэропорт в Берлине эвакуировали из-за пассажирки с опасным веществом

Аэропорт Берлин-Бранденбург (BER) имени Вилли Брандта был экстренно эвакуирован после того, как одна из пассажирок заявила о наличии у неё опасного вещества.

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