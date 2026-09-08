Идет атака на побережье! В Новороссийске и Анапе звучит сирена: укройтесь в специальном помещении

Сейчас в Анапе и Новороссийске звучит сирена. - Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в моих соцсетях, на официальной странице администрации, Радио «Новая Россия» (104 ФМ), телеканал «Новороссийское телевидение» (22 кнопка у кабельных операторов), сообщает мэр Новороссийска Андрей Кравченко.
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