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ВК Пресс

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Идет атака на побережье! В Новороссийске и Анапе звучит сирена: укройтесь в специальном помещении

Идет атака на побережье! В Новороссийске и Анапе звучит сирена: укройтесь в специальном помещении

Сейчас в Анапе и Новороссийске звучит сирена. - Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в моих соцсетях, на официальной странице администрации, Радио «Новая Россия» (104 ФМ), телеканал «Новороссийское телевидение» (22 кнопка у кабельных операторов), сообщает мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

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