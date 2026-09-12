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Терапевт Хухрев: склонность к мигрени часто передаётся по наследству

Терапевт Хухрев: склонность к мигрени часто передаётся по наследству

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал, что склонность к приступам мигрени часто передаётся по наследству, поэтому при диагностике врачи обращают внимание на семейный анамнез пациента.

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