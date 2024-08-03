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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маркиньос прошел медосмотр для перехода в «Спартак»

Об этом сообщил Стефано Кастанья, агент вингера «Ференцвароша» Маркиньоса.  Сообщалось, что красно-белые заплатят за вингера «Ференцвароша» 5 млн евро, а его зарплата составит 1,2 млн в год.

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