Россия и Китай – на пути к безвизовому режиму: новые реалии для туризма и бизнеса

В ближайшее время Россия и Китай могут сделать исторический шаг в укреплении двусторонних отношений. По данным источников, близких к переговорам, стороны активно обсуждают возможность полной отмены визового режима между двумя странами.
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