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Парламентарии предложили установить льготу на оплату штрафов за неплатную стоянку

Парламентарии предложили установить льготу на оплату штрафов за неплатную стоянку

Политическая организация «Новые люди» направила в правительство законопроект, устанавливающий скидку в размере 50% на санкции за неплатную парковку, если владелец транспортного средства погашает задолженность в течение 20 дней.

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