Каллaс направила в ЕС циркуляр о непризнании выборов в России

18 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что глава евродипломатии Жозеп Боррель направила странам Евросоюза циркуляр с призывом не признавать результаты выборов в России.
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