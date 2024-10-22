Обычный предмет гардероба на страже погреба – как защититься от мышей Евгения КомароваДля крыс и мышей погреб нередко становится «землей обетованной» — в дальних углах формируются гнезда, а пищей колонии обеспечивают запасы овощей и других вещей, отправленных на хранение.