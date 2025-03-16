Ганчев: ВС РФ контролируют около 70 населенных пунктов в Харьковской области

Вооруженные силы РФ взяли под свой контроль около 70 населенных пунктов в Харьковской области. Об этом в ходе интервью для ТАСС сообщил глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
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