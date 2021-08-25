Мировое обозрение

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«Нас не остановить вашей зелёной соплёй»: облитый зелёнкой Порошенко обвинил Зеленского в причастности к нападению

«Нас не остановить вашей зелёной соплёй»: облитый зелёнкой Порошенко обвинил Зеленского в причастности к нападению

Пятый президент Украины Пётр Порошенко обвинил действующего главу Украины Владимира Зеленского в причастности к инциденту, в ходе которого экс-президента облили зелёнкой в центре Киева на День независимости.

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