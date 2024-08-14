15+ питомцев, которые своими мордашками и победителей Оскара на лопатки уложат

Все владельцы животных знают, что любимые хвостики — те еще артисты. И пусть никто не наградит их Оскаром и не подарит звезду на Голливудской аллее славы, мы готовы воздать талантливым пушистикам все почести в этой статье.
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