Марат Ахметов встретился с замминистра здравоохранения Казахстана

Исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов встретился с первым заместителем министра здравоохранения Республики Казахстан Тимуром Султангазиевым, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.
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