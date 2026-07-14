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Татар-информ

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Марат Ахметов встретился с замминистра здравоохранения Казахстана

Марат Ахметов встретился с замминистра здравоохранения Казахстана

Исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов встретился с первым заместителем министра здравоохранения Республики Казахстан Тимуром Султангазиевым, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

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