Федеральная радиостанция «Орфей» будет транслировать концерты из Астрахани

Министерство культуры Астраханской области и радиостанция «Орфей» договорились о сотрудничестве. Соглашение между региональным минкультом и Российским государственным музыкальным телерадиоцентром было подписано в рамках Каспийского медиафорума – 2024.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии