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Порешать не получилось? Получала пособия и жаловалась на жизнь, но лишилась гражданства

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RuNews24.ru Глава Киргизской диаспоры Нура Курманбекова лишилась российского гражданства через пять лет после получения.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Иеперь поедет в свой улус или кишлак верблюдам хвосты крутить и жаловаться в европейский суд на ущемление поав кыргиски.
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7 час.
ЮК
Юрий Капустин
Приезжие не когда не чего не поймут ..для начала уменьшите из количества , а те кто два три месяца без работы домой ..
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4 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Мутанты явно гордятся тем, что они - дикари--быдло. мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они -дичайшее зверьё. им место только в диких лесах или в голых степях. мутант - это состояние души идиота. многие наши чиновники поведением очень похожи на мутантов.
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4 час.
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