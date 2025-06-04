Порешать не получилось? Получала пособия и жаловалась на жизнь, но лишилась гражданства

АЛЕКСАНДР Крымский Иеперь поедет в свой улус или кишлак верблюдам хвосты крутить и жаловаться в европейский суд на ущемление поав кыргиски.

ЮК Юрий Капустин Приезжие не когда не чего не поймут ..для начала уменьшите из количества , а те кто два три месяца без работы домой ..