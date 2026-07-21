ГКУ "Мособпожспас" объяснил, как спасти утопающего за 6 минут

ГКУ "Мособпожспас" сообщает, что для спасения человека, который тонет, имеется всего шесть минут. Эксперты объясняют, как распознать утопающего и какие шаги предпринять, чтобы вытащить его на поверхность.
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