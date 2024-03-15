Страна победивших женщин, или Почему в России презирают феминизм

А

Александр24

И всё-таки роль женщины давным-давно установлена Самим Господом в Заветах человечеству, изложенным в Библии. Всё остальное выдумки, придумки, эмансипация и т.п. - всё это от лукавого. Ну а женщины с яйцами, конечно, бывают, но это редчайшее исключение на грани статистической погрешности. Заранее приношу женщинам глубочайшие извинения.