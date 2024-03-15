ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Страна победивших женщин, или Почему в России презирают феминизм

Страна победивших женщин, или Почему в России презирают феминизм

⁠ Текст Ирины Алкснис, отсюда Чрезвычайно уважаемый в мире либеральный фонд имени Фридриха Науманна провел в России социологическое исследование и пришел к выводу, что Эта Страна (™) безнадежна.

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Комментарии
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Владимир Соколов
феминизм и идиотизм это синонимы))
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1 д.
А
Александр24
И всё-таки роль женщины давным-давно установлена Самим Господом в Заветах человечеству, изложенным в Библии. Всё остальное выдумки, придумки, эмансипация и т.п. - всё это от лукавого. Ну а женщины с яйцами, конечно, бывают, но это редчайшее исключение на грани статистической погрешности. Заранее приношу женщинам глубочайшие извинения.
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1 д.
Неизвестно Неизвестно
Всё эти споры по поводу человек ли женщина оскорбительны для женщины, всё мы равны, но каждый пол имеет свои особенности и от этого не становится хуже
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19 час.

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