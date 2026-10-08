The star of the "Brigade" will become a co-host of the "fashion" show on The first channel

Theater and film actor, Honored Artist of Russia Dmitry Dyuzhev will act as a defender in the court of style on the show "Fashion Verdict", which will be released on October 9 on The first channel.
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