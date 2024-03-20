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ФСБ: житель Камчатки задержан за призывы к убийству участников СВО

ФСБ: житель Камчатки задержан за призывы к убийству участников СВО

Житель Камчатки задержан силовиками в Курске по подозрению в размещении в одном из мессенджеров роликов с призывами к убийству участников СВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Камчатскому краю.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
КАК эта тварь оказалась на Камчатке?
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20 час.
Ингерман Ланская
твоими, русофоб, молитвами
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14 час.

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